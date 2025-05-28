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Ювентус попытается подписать юную звезду испанского гранда 

Италия

Потенциальная аренда

Ювентус попытается подписать юную звезду испанского гранда 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" Мадрид получил запрос от "Ювентуса" относительно потенциального летнего трансфера своей звезды. Об этом сообщает испанский журналист Эдуардо Инда, который указывает, что в центре переговоров находится форвард Эндрик.

Бразилец только что завершил несколько нестабильный дебютный дебютный сезон в столице Испании. Несмотря на то, что он демонстрировал вспышки своего несомненного потенциала, в частности в Кубке Испании, он в основном имел ограниченное игровое время.

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Учитывая это, еще один ведущий европейский клуб решил воспользоваться ситуацией молодого нападающего с прицелом на следующий сезон. По словам упомянутого Инды, "Ювентус" хотел бы подписать Эндрика в аренду. Хаби Алонсо был бы готов отпустить бразильца, но при условии, что "Реал" подпишет форварда на замену Мбаппе.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Эндрик сыграл за "Реал" 847 минут во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Эндрик
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Источник:
Eduardo Inda
Опубликовал: Алексей Полищук
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