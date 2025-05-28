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Рууд Гуллит: Когда-то в Милан приезжали великие чемпионы, а сегодня клуб вынужден их продавать

Италия

Оценка сезона команды

Рууд Гуллит: Когда-то в Милан приезжали великие чемпионы, а сегодня клуб вынужден их продавать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный бывший полузащитник "Милана" Рууд Гуллит прокомментировал сезон "россонери", который разочаровывал болельщиков, а также может завершиться продажей звездного хавбека Тиджани Рейндерса.

"Фаны не довольны, и я их понимаю. Речь идет о большом клубе, который привык ежегодно бороться за чемпионство или как минимум за место в Лиге чемпионов.

Факт заключается в том, что американские владельцы, как мы видели и в других клубах Европы, в частности в АПЛ, не способны в полной мере понять ДНК клубов, которыми управляют. Для них это просто бизнес. Меня раздражает, что фигуры вроде Мальдини, творившего историю "Милана", были отстранены. Ибра находится в роли, которую никогда ранее не исполнял. Думаю, он старается как может. Это не плохая команда. Честно, я не знаю, что произошло в этом году", – сказал Гуллит.

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Когда его спросили о Рейндерсе и интересе "Манчестер Сити", Гуллит ответил следующее.

"Тиджани только что подписал новый контракт, но в современном футболе это мало что значит. Он отличный игрок, он пришел в "Милан", чтобы выигрывать трофеи. Если для этого нет условий – рано или поздно он может решить уйти. Не думаю, что это уже произошло, но нужно быть осторожными. Если он решит покинуть Италию, это будет огромная потеря для "россонери". Когда-то в "Милан" приезжали великие чемпионы, а сегодня клуб вынужден их продавать", – сказал Гуллит.

Напомним, что "Милан" завершил сезон Серии А 2024/25 на 8 месте в турнирной таблице.

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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Алексей Полищук
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