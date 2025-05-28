Рууд Гуллит: Когда-то в Милан приезжали великие чемпионы, а сегодня клуб вынужден их продавать

Легендарный бывший полузащитник "Милана" Рууд Гуллит прокомментировал сезон "россонери", который разочаровывал болельщиков, а также может завершиться продажей звездного хавбека Тиджани Рейндерса.

"Фаны не довольны, и я их понимаю. Речь идет о большом клубе, который привык ежегодно бороться за чемпионство или как минимум за место в Лиге чемпионов.

Факт заключается в том, что американские владельцы, как мы видели и в других клубах Европы, в частности в АПЛ, не способны в полной мере понять ДНК клубов, которыми управляют. Для них это просто бизнес. Меня раздражает, что фигуры вроде Мальдини, творившего историю "Милана", были отстранены. Ибра находится в роли, которую никогда ранее не исполнял. Думаю, он старается как может. Это не плохая команда. Честно, я не знаю, что произошло в этом году", – сказал Гуллит.