Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рууд Гуллит: Когда-то в Милан приезжали великие чемпионы, а сегодня клуб вынужден их продавать
Оценка сезона команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный бывший полузащитник "Милана" Рууд Гуллит прокомментировал сезон "россонери", который разочаровывал болельщиков, а также может завершиться продажей звездного хавбека Тиджани Рейндерса.
"Фаны не довольны, и я их понимаю. Речь идет о большом клубе, который привык ежегодно бороться за чемпионство или как минимум за место в Лиге чемпионов.
Факт заключается в том, что американские владельцы, как мы видели и в других клубах Европы, в частности в АПЛ, не способны в полной мере понять ДНК клубов, которыми управляют. Для них это просто бизнес. Меня раздражает, что фигуры вроде Мальдини, творившего историю "Милана", были отстранены. Ибра находится в роли, которую никогда ранее не исполнял. Думаю, он старается как может. Это не плохая команда. Честно, я не знаю, что произошло в этом году", – сказал Гуллит.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Когда его спросили о Рейндерсе и интересе "Манчестер Сити", Гуллит ответил следующее.
"Тиджани только что подписал новый контракт, но в современном футболе это мало что значит. Он отличный игрок, он пришел в "Милан", чтобы выигрывать трофеи. Если для этого нет условий – рано или поздно он может решить уйти. Не думаю, что это уже произошло, но нужно быть осторожными. Если он решит покинуть Италию, это будет огромная потеря для "россонери". Когда-то в "Милан" приезжали великие чемпионы, а сегодня клуб вынужден их продавать", – сказал Гуллит.
Напомним, что "Милан" завершил сезон Серии А 2024/25 на 8 месте в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- "Он еще позажигает". Маркевич назвал лучшего игрока чемпионата Украины
- Рух попрощался с главным тренером. Ему уже есть замена
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
- Интер предложит контракт легенде мадридского Реала
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены