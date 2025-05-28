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Обладатели Кубка Италии стремятся продлить контракт со своим тренером

Италия

Им интересуется Интер и Милан

Обладатели Кубка Италии стремятся продлить контракт со своим тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нынешний обладатель Кубка Италии стремится продлить контракт со своим тренером.

По информации от журналиста Николо Скиры, руководство "Болоньи" и представители Винченцо Итальяно сегодня, 28-го мая, должны встретиться, чтобы обсудить продление контракта с 47-летним итальянским специалистом.

Отмечается, что "красно-синие" настаивают на согласовании нового контракта, что будет рассчитан до конца июня 2028 года, а по условиям этого соглашения зарплата Итальяно возрастет до 3 миллионов евро в год. Руководство клуба также планирует провести важную трансферную кампанию этим летом, чтобы приобрести необходимых для дальнейшего развития футболистов.

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В следующем сезоне, благодаря победе в Кубке Италии, "Болонья" сыграет в основном этапе Лиги Европы. В турнирной таблице Серии А "Болонья" закончила сезона на девятой строчке, набрав 62 очка.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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