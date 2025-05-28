"Я прибыл с четкими идеями". Новый спортивный директор Милана высказался о своем назначении

Новый спортивный директор "Милана" Игли Таре высказался о своем назначении.

"Я прибыл с четкими идеями, поэтому с нетерпением ожидаю начала работы в клубе, чтобы обеспечить "Милану" как можно лучшее летнее трансферное окно. Игроки, которые приходят в этот клуб, должны понимать, что носить эту футболку — это очень большая ответственность. Для нас результат является главной задачей в клубе. Я общался с Джорджио Фурлани и Златаном Ибрагимовичем, чтобы понять общую ситуацию. Ожидания высокие, ведь это был тяжелый сезон с большим количеством разочарований. Я хочу видеть команду, которая стремится к победам".