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"Я прибыл с четкими идеями". Новый спортивный директор Милана высказался о своем назначении
Вскоре он начнет свою работу в итальянском гранде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новый спортивный директор "Милана" Игли Таре высказался о своем назначении.
"Я прибыл с четкими идеями, поэтому с нетерпением ожидаю начала работы в клубе, чтобы обеспечить "Милану" как можно лучшее летнее трансферное окно. Игроки, которые приходят в этот клуб, должны понимать, что носить эту футболку — это очень большая ответственность. Для нас результат является главной задачей в клубе. Я общался с Джорджио Фурлани и Златаном Ибрагимовичем, чтобы понять общую ситуацию. Ожидания высокие, ведь это был тяжелый сезон с большим количеством разочарований. Я хочу видеть команду, которая стремится к победам".
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Напомним, что 51-летний Игли Таре подписал контракт с "Миланом" до конца июня 2027 года.
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