Известный инсайдер сообщил, что звезда "Марселя" переходит в "Интер".

Согласно эксклюзивной информации от Фабрицио Романо, вингер "провансальцев" Луис Энрике согласился присоединиться к "нерадзури" этим летом, а французский клуб, по договоренности, получит за его трансфер 25 миллионов евро.

Между "Интером" и 23-летним бразильцем существует договоренность об условиях личного контракта, который рассчитан на пять лет, то есть до конца июня 2030 года. Также известно, что Луис Энрике сможет принять участие в клубном чемпионате мира.

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В этом сезоне Луис Энрике забил 9 голов и отдал 10 ассистов в 35 матчах за "Марсель" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.