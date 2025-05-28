Игрок сезона в Серии А Скотт Мактоминей: от сомнений – к признанию

История Мактоминея начинается с академии "Манчестер Юнайтед". Именно там пятилетний Скотт положил старт своей футбольной карьеры. Один из интересных фактов – долгое время, а именно до 16-и он выступал на позиции центрфорварда. Конкурентом у шотландца был Маркус Рашфорд, но в один прекрасный момент все изменилось. Уоррен Джойс заметил потенциал Скотта и предложил ему опуститься ниже. С тех пор Мактоминей действовал в опорной зоне полузащитником. И вот в 2013 году он подписал свой первый профессиональный контракт.





Шли сезоны и шотландец с переменным успехом играл в составе "Манчестер Юнайтед". И в июне 2020 года контракт Скотта был продлен на пять лет. Именно с тех пор и стал заметен некий спад в карьере. Как оказалось, проблем была не в игроке. Всецело команда с каждым сезоном стала терять уверенность. И вот лето 2024 года. "Манчестер Юнайтед" принимает решение продать своего воспитанника в "Наполи". Большинство болельщиков радостно восприняли эту новость. Все ликовали, так как клуб заработал 30 млн евро и избавился от рядового игрока. Однако время расставило все по своим местам. Мактоминей стал не только MVP Серии А, но и одним из символов чемпионской команды Антонио Конте.

"Это невероятно – то, что мы переживаем. Нам воздалось за множество усилий, и эти эмоции – очень сильные. Я рад этому персональному признанию, но больше всего счастья приносит именно скудетто. Надо повторить это и в следующем сезоне, потому что мы снова хотим пережить эту радость. Будем праздновать, потому что мы это заслужили", – заявил шотландец.

Случай, изменивший все

Интересно то, что "Наполи" изначально даже не рассматривал Скотта. Его переход оказался банальным стечением обстоятельств. Селекционный отдел положил глаз на итальянца из "Фрозиноне". Марко Брешианини заинтересовал многих, но в тот момент "Аталанта" убедила игрока перебраться к ним на правах аренды. После это спортивный директор стал тщательно мониторить рынок, так как окно вот-вот должно было закрыться. Неудивительно, что выбор пал на АПЛ. Именно там можно найти толкового полузащитника, который сможет укрепить центр поля любой команды. Помимо Мактоминея "Наполи" приобрели еще одного шотландца из "Брайтона". Именно Скотт стал тем самым ключем к уверенной игре Антонио Конте, а Билли Гилмор хорошим усилением со скамейки запасных.

Итальянцы очень любят футбол и если ты им понравишься – они будут возносить тебя до небес. Так и случилось с Мактоминеем. Скотт моментально завоевал сердца жителей Неаполя. Болельщики неоднократно пересекались с футболистом в центре города и желали заполучить совместное фото и автограф. Удивительно то, что шотландец ранее не сталкивался с таким ажиотажем в Англии. Однажды он отметил это в своем интервью одной из итальянских газет:

"Такого в моей жизни не было никогда. Я хочу отплатить этим людям за их любовь. Это удивительное чувство".

Идеальный боец для Конте

Итальянский специалист является универсальным тренером, который подстраивается под обстоятельства. Хоть многие футбольные ресурсы и аналитики отмечают его любовь к формации 4-3-3, но здесь не все так однозначно. Ведь буквально под конец сезона болельщики увидели схему с двумя чистыми нападающими (4-4-2). А что касается прямого конкурента за титул – там также была задействована вариативность. Первый матч был в стиле Конте, где "Наполи" вышел в 4-3-3 и попытался сыграть в атаку, но тогда на выезде смогли зафиксировать ничью. А вот уже дома в 27-м туре все заметили, что Антонио пошел на поле Индзаги и выставил 3-5-2. Хоть хозяева и пропустили первыми, но благодаря давлению сумели сравнять счет под конец встречи.

"Если бы его звали МакСаусио, это было бы 100 млн фунтов стерлингов. Но поскольку он Скотт Мактоминей и из Шотландии, никто не говорит об огромной сумме трансфера или об интересе к нему со стороны "Реала". Предыдущие тренеры "Манчестер Юнайтед", такие как Жозе Моуринью, Уле Гуннар Сульшер и Эрик тен Хаг, не использовали Мактоминея в его лучшей позиции. "Позиция Мактоминея в "Наполи" — это большие перемены. Нужно уважать его сильные стороны. Скотт играет, используя свои лучшие качества" – проанализировал Фердинанд.

Конте моментально разглядел в Мактоминее игрока, вокруг которого можно строить середину поля. Антонио даже пошел на такой шаг, как изменить структуру игры команды, тем самым дав Скотту максимум свободы в атаке. И как показывает практика – он оказался абсолютно прав. В "Манчестер Юнайтед" шотландца использовали в опорной зоне, а иногда даже задействовали в роли защитника. Всему причинами были его рост и физические кондиции. Но видимо тренерский штаб забыл, что до 16-и лет Мактоминей был центрфорвардом и на этом следовало делать акцент. В Неаполе люди неглупые и главной задачей поставили разрушение схем оппонента ближе к чужой штрафной, а не как это было принято в Англии. Антонио Конте однажды сказал:

"У него голы в ДНК. Он отлично подключается, хорош технически, умеет использовать тело. Это редкое сочетание".

Персональная эволюция

Начиная с сезона 2020/2021 Мактоминей совершил 16 результативных действий. Это и неудивительно, так как тренерский штаб использовал шотландца неправильно. Также Скотт получил 22 желтые карты. А вот для сравнения сезон 2024/2025 в "Наполи". Болельщики увидели настоящий прорыв от Мактоминея. В Серии А он забил 12 голов и отдал 4 передачи, при этом заработал только три "горчичника". В апреле он выдал блестящую статистику, после которой был признан игроком месяца. И снова последовала похвала от главного тренера:

"В Манчестере он был одним из многих. А здесь – один из главных. Он вырос. Сейчас это полноценный, зрелый футболист".

В зимнее трансферное окно "Наполи" продал свою звезду. Хвича Кварацхелия перебрался в Париж и уже во Франции стал ключевым звеном Энрике. Многие эксперты стали отмечать то, что команда лишилась важнейшего игрока линии атаки. Именно Мактоминей сумел частично компенсировать этот пробел и спас Антонио Конте от просадки.

Скотт регулярно открывал счет в матчах и за это получил прозвище "открывашка". Еще присутствуют такая вариация как "Макгайвер". Оно тонко намекает на универсальность футболиста. Так как помимо своей роли полузащитника он еще и был задействован на левом фланге. Болельщики настолько воодушевились шотландцем, что даже создали уличное граффити в городе с прозвищем Мактоминея. А ведь Жозе Моуринью еще в далеком 2018 году открыто намекал всем на талант Скотта. Именно португалец называл его "особенным" и на клубной церемонии вручил ему подсвечник.

"Поздравляю, друг. Стойкость, дисциплина и решительность всегда были твоими отличительными чертами! Теперь твои сильные стороны уверенно сияют как никогда. Наслаждайся своим моментом", – написал Бруну Фернандеш.

Сегодня Скотт Мактоминей – это ключевая фигура в "Наполи" и всецело в Серии А. Он заполучил трофей и приложил к нему немало усилий. Его путь – пример того, как один тренер может раскрыть игрока, которого другие недооценили. А ведь малая часть фанатов в Манчестере до сих пор не могут смириться с этой утратой. Они не могут понять, как можно было отдать бриллиант за столько скромные деньги, а взамен не получить ничего. "Юнайтед" славится своими "странными" трансферами, но этот факап некоторые болельщики им не простят.

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