  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан активизировал переговоры с кандидатом на должность главного тренера

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан активизировал переговоры с кандидатом на должность главного тренера

Италия

После решения другого

Милан активизировал переговоры с кандидатом на должность главного тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, "Милан" активизировал переговоры с Массимилиано Аллегри после того, как один из главных кандидатов на тренерское кресло, Винченцо Итальяно, согласился продлить контракт с "Болонией".

Читайте такжеОбладатели Кубка Италии стремятся продлить контракт со своим тренером

"Россонери" сделали Аллегри главной целью на должность тренера. Новый спортивный директор "Милана" Игли Таре не скрывает своего восхищения Аллегри, считая его лучшим итальянским тренером наряду с Антонио Конте.

Интересно, что будущее самого Аллегри также связано с Конте, ведь он уже успел провести переговоры с "Наполи", где рассматривается как потенциальная замена титулованному наставнику. "Партенопейцы" предложили ему контракт до 2027 года с зарплатой 6 миллионов евро в сезон.

Читайте также"Я прибыл с четкими идеями". Новый спортивный директор Милана высказался о своем назначении

"Милан" надеется опередить "Наполи" в борьбе за подпись Аллегри, однако времени все меньше – 56-летний тренер из Ливорно хочет определиться с новым клубом до конца этой недели.

По теме
yellow-arrow
Тренер Фиорентины определился со своим будущим в клубе
yellow-arrow
Игрок сезона в Серии А Скотт Мактоминей: от сомнений – к признанию
yellow-arrow
Известный инсайдер сообщил, что звезда Марселя переходит в Интер
Массимилиано Аллегри Антонио Конте Милан Винченцо Итальяно
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости