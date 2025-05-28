Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан активизировал переговоры с кандидатом на должность главного тренера
После решения другого
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Даниэле Лонго, "Милан" активизировал переговоры с Массимилиано Аллегри после того, как один из главных кандидатов на тренерское кресло, Винченцо Итальяно, согласился продлить контракт с "Болонией".
"Россонери" сделали Аллегри главной целью на должность тренера. Новый спортивный директор "Милана" Игли Таре не скрывает своего восхищения Аллегри, считая его лучшим итальянским тренером наряду с Антонио Конте.
Интересно, что будущее самого Аллегри также связано с Конте, ведь он уже успел провести переговоры с "Наполи", где рассматривается как потенциальная замена титулованному наставнику. "Партенопейцы" предложили ему контракт до 2027 года с зарплатой 6 миллионов евро в сезон.
"Милан" надеется опередить "Наполи" в борьбе за подпись Аллегри, однако времени все меньше – 56-летний тренер из Ливорно хочет определиться с новым клубом до конца этой недели.
Популярное сейчас
- Мареска – про Мудрика перед финалом Лиги конференций: Я очень рад, что Миша здесь
- Финал ЛК длительное время имел определяющее значение для Шахтера. Теперь - нет. Но шансы на основной этап ЛЕ не утеряны
- Рух попрощался с главным тренером. Ему уже есть замена
- Присоединился к сильнейшим. Вратарь Наполи стал третьим украинским футболистом, победившим в Серии А
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены