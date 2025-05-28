Милан активизировал переговоры с кандидатом на должность главного тренера

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, "Милан" активизировал переговоры с Массимилиано Аллегри после того, как один из главных кандидатов на тренерское кресло, Винченцо Итальяно, согласился продлить контракт с "Болонией".

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"Россонери" сделали Аллегри главной целью на должность тренера. Новый спортивный директор "Милана" Игли Таре не скрывает своего восхищения Аллегри, считая его лучшим итальянским тренером наряду с Антонио Конте.

Интересно, что будущее самого Аллегри также связано с Конте, ведь он уже успел провести переговоры с "Наполи", где рассматривается как потенциальная замена титулованному наставнику. "Партенопейцы" предложили ему контракт до 2027 года с зарплатой 6 миллионов евро в сезон.

"Милан" надеется опередить "Наполи" в борьбе за подпись Аллегри, однако времени все меньше – 56-летний тренер из Ливорно хочет определиться с новым клубом до конца этой недели.