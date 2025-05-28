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Тренер Фиорентины определился со своим будущим в клубе
Руководство не поддерживает его решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Как ни странно, после завершения сезона 2024/25 в чемпионате Италии во многих клубах царит неопределенность относительно того, кто будет возглавлять их в следующем сезоне. Такая же судьба постигла и "Фиорентину" и их наставника.
Тренер "Фиорентины" Рафаэле Палладино определился со своим будущим в клубе, однако руководство клуба, как сообщает издание Sky Sport Italia, не поддерживает решение 41-летнего итальянского специалиста уйти в отставку и пытается убедить его остаться в команде. Палладино провел лишь один сезон у руля клуба из Флоренции.
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Напомним, что Раффаэле Палладино возглавил "Фиорентину" в июле 2024 года. Под его руководством "фиалки" заняли 6-е место в турнирной таблице Серии А и дошли до полуфинала Лиги конференций.
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