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Тренер Фиорентины определился со своим будущим в клубе

Италия

Руководство не поддерживает его решение

Тренер Фиорентины определился со своим будущим в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как ни странно, после завершения сезона 2024/25 в чемпионате Италии во многих клубах царит неопределенность относительно того, кто будет возглавлять их в следующем сезоне. Такая же судьба постигла и "Фиорентину" и их наставника.

Тренер "Фиорентины" Рафаэле Палладино определился со своим будущим в клубе, однако руководство клуба, как сообщает издание Sky Sport Italia, не поддерживает решение 41-летнего итальянского специалиста уйти в отставку и пытается убедить его остаться в команде. Палладино провел лишь один сезон у руля клуба из Флоренции.

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Напомним, что Раффаэле Палладино возглавил "Фиорентину" в июле 2024 года. Под его руководством "фиалки" заняли 6-е место в турнирной таблице Серии А и дошли до полуфинала Лиги конференций.

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Фиорентина (Флоренция) Раффаэле Палладино
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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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