"Лацио" собирается вернуть бывшего тренера команды.

Как сообщает издание Sky Sport Italia, после того, как Марко Барони решил покинуть "Лацио", руководство римлян намерено пригласить в клуб Маурицио Сарри ему на замену. Между сторонами сейчас продолжаются постоянные контакты, и поэтому был достигнут прогресс по двухлетнему контракту на 2,8 миллиона евро за сезон.

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Напомним, что 66-летний итальянский специалист возглавлял "Лацио" в период с 2021 по 2024 год.