Арендованному нападающему Ювентуса разрешили сыграть за клуб на КЧМ-2025

Арендованному нападающему туринского "Ювентуса" разрешили сыграть за клуб на клубном чемпионате мира 2025 года.

По информации от журналиста Николо Скиры, руководство "Порту" дало зеленый свет итальянскому клубу на то, что они могут заявить Франсишку Консейсау на клубный мундиаль, который состоится в США с 14-го июня по 13-е июля.

Напомним, что 22-летний португалец присоединился к "Ювентусу" на правах аренды до конца сезона. По завершении этого соглашения руководство "старой синьоры" не планирует подписывать Консейсау на постоянной основе, и он вернется в "Порту".

Также известно, что в обратном направлении в "Ювентус" вернется Тьягу Джало, играющий в этом сезоне за "Порту" на правах годичной аренды. Впрочем, 25-летний португальский защитник также не входит в планы клуба на будущее.

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В этом сезоне Франсишку Консейсау провел 37 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 6 ассистов.