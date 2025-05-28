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Милан надеется убедить титулованного тренера возглавить их клуб

Италия

Он является шестикратным победителем Серии А

Милан надеется убедить титулованного тренера возглавить их клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" надеется убедить титулованного тренера возглавить их клуб.

Как сообщил журналист Руди Галетти, руководство "россонери" пытается договориться о назначении Массимилиано Аллегри на роль главного тренера команды со следующего сезона, однако 57-летний итальянский специалист не спешит с принятием окончательного решения, потому что у него есть и другие предложения.

Также отмечается, что в списке "Милана" присутствует 41-летний Раффаэле Палладино, который приближается к тому, чтобы покинуть "Фиорентину" этим летом.

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Этот сезон "Милан" завершил на 8-м месте в турнирной таблице Серии А, впервые за 6 лет не попав в еврокубки.

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Массимилиано Аллегри Милан
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Источник:
Rudy Galetti
Опубликовал: Андрей Журба
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