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Милан надеется убедить титулованного тренера возглавить их клуб
Он является шестикратным победителем Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" надеется убедить титулованного тренера возглавить их клуб.
Как сообщил журналист Руди Галетти, руководство "россонери" пытается договориться о назначении Массимилиано Аллегри на роль главного тренера команды со следующего сезона, однако 57-летний итальянский специалист не спешит с принятием окончательного решения, потому что у него есть и другие предложения.
Также отмечается, что в списке "Милана" присутствует 41-летний Раффаэле Палладино, который приближается к тому, чтобы покинуть "Фиорентину" этим летом.
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Этот сезон "Милан" завершил на 8-м месте в турнирной таблице Серии А, впервые за 6 лет не попав в еврокубки.
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