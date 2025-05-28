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Надежда на лучшее? Милан направил официальное предложение своему бывшему тренеру, - Источник
Посмотрим
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" направил официальное предложение своему бывшему тренеру.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, миланский клуб направил официальное предложение Массимилиано Аллегри.
"Он является основным кандидатом на замену Сержиу Консейсау, и у него есть хорошие шансы на это, если "Наполи" продолжит сотрудничество с Антонио Конте", - сообщил Романо.
Сейчас Массимилиано Аллегри без клуба. Последним местом работы был туринский "Ювентус", с которого его уволили в мае 2024 года.
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Аллегри работал в "Милане" с июля 2010-го по январь 2014 года.
К слову, "Милан" по результатам сезона 2024/25 занял 9-е место в Серии А и не прошёл в еврокубки.
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