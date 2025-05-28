Надежда на лучшее? Милан направил официальное предложение своему бывшему тренеру, - Источник

"Милан" направил официальное предложение своему бывшему тренеру.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, миланский клуб направил официальное предложение Массимилиано Аллегри.

"Он является основным кандидатом на замену Сержиу Консейсау, и у него есть хорошие шансы на это, если "Наполи" продолжит сотрудничество с Антонио Конте", - сообщил Романо.

Сейчас Массимилиано Аллегри без клуба. Последним местом работы был туринский "Ювентус", с которого его уволили в мае 2024 года.

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Аллегри работал в "Милане" с июля 2010-го по январь 2014 года.

К слову, "Милан" по результатам сезона 2024/25 занял 9-е место в Серии А и не прошёл в еврокубки.