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Интер назначил дату переговоров с главным тренером по контракту

Италия

Есть потенциальная замена

Интер назначил дату переговоров с главным тренером по контракту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Интера" и главный тренер Симоне Индзаги намерены встретиться сразу после финала Лиги чемпионов, чтобы обсудить совместное будущее. Сейчас Индзаги готовится к матчу против "ПСЖ". Во время пресс-конференции в понедельник наставник дал сдержанный ответ на вопрос о своем будущем, отметив, что сейчас сосредоточен на главном матче сезона.

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По данным Calciomercato, важная встреча между клубом и Индзаги запланирована на 3 июня. Впрочем, у "Интера" уже есть список потенциальных кандидатов, если Индзаги все же уйдет. Среди вероятных вариантов – Винченцо Итальяно, который, однако, близок к подписанию нового контракта с "Болоньей". Также упоминаются Массимилиано Аллегри, которого рассматривают и "Милан", и "Наполи". Тогда как Сеск Фабрегас из "Комо" также остается привлекательным вариантом для "Интера".

Напомним, что финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене в субботу, 31-го мая. Матч традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Сеск Фабрегас Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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