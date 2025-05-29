Чемпионы Италии могут подписать звезду французского клуба

"Наполи" только что завершил успешный сезон, в котором добыл свое четвертое чемпионство. Но сразу после этого клуб, похоже, переключил внимание на трансферное окно. Как передает MondoNapoli, вингер "Лилля" Эдон Жегрова близок к тому, чтобы стать первым новичком неаполитанцев этим летом.

"Наполи" уже давно интересуется косовским футболистом и еще в январе его связывали с возможным переходом в клуб. Жегрова может стать первым из ряда громких трансферов "Наполи" этим летом, ведь также сообщается, что подписание Кевина Де Брюйне и Джонатана Дэвида уже на финальной стадии.

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Однако до сих пор остается открытым вопрос, кто будет тренировать команду в следующем сезоне, ведь ожидается, что Антонио Конте покинет клуб в ближайшие недели.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Жегрова провел 21 матч за "Лилль" во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 2 ассиста.