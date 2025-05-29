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Были предложения от двух команд. Де Брюйне сделал выбор, где хочет продолжить карьеру, - Источник

Италия

Получил гарантии

Были предложения от двух команд. Де Брюйне сделал выбор, где хочет продолжить карьеру, - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Де Брюйне сделал выбор, где хочет продолжить карьеру.

По информации инсайдера Саши Тавольери, бельгийскому футболисту предлагали варианты с "Наполи" и "Фенербахче".

В переговорах между футболистом и "Наполи", итальянский клуб дал гарантии, что тренер Антонио Конте останется в клубе. Бельгийского игрока это устроило, и он выбрал "Наполи".

В это же время поступило предложение от "Фенербахче". Турецкий клуб предлагал Де Брюйне двухлетний контракт и 25 млн евро. Экс-полузащитник "Манчестер Сити" не стал менять решение.

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Напомним, что в сезоне 2024/25, Де Брюйне сыграл 40 матчей за английский клуб, в которых отметился шестью голами и восемью голевыми передачами.

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Источник:
Sacha Tavolieri
Опубликовал: Владислав Прийменко
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