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Были предложения от двух команд. Де Брюйне сделал выбор, где хочет продолжить карьеру, - Источник
Получил гарантии
Getty Images / Global Images Ukraine
Де Брюйне сделал выбор, где хочет продолжить карьеру.
По информации инсайдера Саши Тавольери, бельгийскому футболисту предлагали варианты с "Наполи" и "Фенербахче".
В переговорах между футболистом и "Наполи", итальянский клуб дал гарантии, что тренер Антонио Конте останется в клубе. Бельгийского игрока это устроило, и он выбрал "Наполи".
В это же время поступило предложение от "Фенербахче". Турецкий клуб предлагал Де Брюйне двухлетний контракт и 25 млн евро. Экс-полузащитник "Манчестер Сити" не стал менять решение.
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Напомним, что в сезоне 2024/25, Де Брюйне сыграл 40 матчей за английский клуб, в которых отметился шестью голами и восемью голевыми передачами.
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