Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-наставник Милана может стать преемником Гасперини в Аталанте
Тренерская чехарда в Италии продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-наставник "Милана" может стать преемником Гасперини в "Аталанте".
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что руководство бергамасков уже обратилось к Стефано Пиоли с предложением возглавить их команду, если Джан Пьеро Гасперини в ближайшее время покинет клуб.
Отмечается, что 59-летний Пиоли, который ныне возглавляет "Аль-Наср", может покинуть саудовский клуб этим летом. Сейчас он остается главным претендентом на роль менеджера "Аталанты", но в списке находится двое других тренеров.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Вместе с "Миланом" Стефано Пиоли выиграл титул Серии А в сезоне 2021/22. В этом сезоне "Аль-Наср" под его руководством занял третье место в турнирной таблице Саудовской Про-лиги. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
Популярное сейчас
- ФОТО. Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций
- Левый берег – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция первого матча плей-офф за право участия в УПЛ
- И Динамо среди обидчиков. Бетис потерпел одно из крупнейших поражений испанских команд в финалах еврокубков
- Торино – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой