Экс-наставник "Милана" может стать преемником Гасперини в "Аталанте".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что руководство бергамасков уже обратилось к Стефано Пиоли с предложением возглавить их команду, если Джан Пьеро Гасперини в ближайшее время покинет клуб.

Отмечается, что 59-летний Пиоли, который ныне возглавляет "Аль-Наср", может покинуть саудовский клуб этим летом. Сейчас он остается главным претендентом на роль менеджера "Аталанты", но в списке находится двое других тренеров.

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Вместе с "Миланом" Стефано Пиоли выиграл титул Серии А в сезоне 2021/22. В этом сезоне "Аль-Наср" под его руководством занял третье место в турнирной таблице Саудовской Про-лиги. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.