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Экс-наставник Милана может стать преемником Гасперини в Аталанте

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Тренерская чехарда в Италии продолжается

Экс-наставник Милана может стать преемником Гасперини в Аталанте

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-наставник "Милана" может стать преемником Гасперини в "Аталанте".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что руководство бергамасков уже обратилось к Стефано Пиоли с предложением возглавить их команду, если Джан Пьеро Гасперини в ближайшее время покинет клуб.

Отмечается, что 59-летний Пиоли, который ныне возглавляет "Аль-Наср", может покинуть саудовский клуб этим летом. Сейчас он остается главным претендентом на роль менеджера "Аталанты", но в списке находится двое других тренеров.

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Вместе с "Миланом" Стефано Пиоли выиграл титул Серии А в сезоне 2021/22. В этом сезоне "Аль-Наср" под его руководством занял третье место в турнирной таблице Саудовской Про-лиги. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Стефано Пиоли Милан
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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