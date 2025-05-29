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Ювентус может подписать одного из лучших форвардов Европы

Италия

Но конкуренция серьезная

Ювентус может подписать одного из лучших форвардов Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" активно ищет нового нападающего на сезон 2025/26. Рандаль Коло Муани, вероятнее всего, вернется в "ПСЖ" после шестимесячной аренды, а Душан Влахович будет выставлен на трансфер из-за нежелания подписывать новый контракт с клубом.

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Сообщается, что "Ювентус" ведет активные переговоры с нападающим "Спортинга" и сборной Швеции Виктором Дьекерешем. В контракте форварда прописана клаусула в размере 100 миллионов евро, однако, по данным издания, "Ювентус" уверен, что "Спортинг" согласится снизить цену примерно до 70 миллионов. В то же время конкуренция за Дьекереша очень высока – "Арсенал" является одним из клубов, которые больше всего заинтересованы в его услугах, и готов сделать серьезные инвестиции в центрфорварда уже этим летом.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Виктор Дёкереш забил 54 гола и отдал 13 ассистов в 52 матчах за "Спортинг" во всех турнирах.

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Спортинг (Лиссабон) Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Виктор Дьёкереш
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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