Бывший тренер Довбика в Роме может возглавить Фиорентину

Бывший главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси может возглавить "Фиорентину", которую покидает Раффаэле Палладино.

По информации от итальянского журналиста Николо Скиры, на данный момент руководство "фиалок" рассматривает несколько вариантов, а в их списке целей находится еще трое специалистов: Франческо Фариоли, Маурицио Сарри и Марко Барони. На данный момент неизвестно, кто является главным претендентом на эту роль, но 41-летний Де Росси тоже находится в шортлисте.

Напомним, что Раффаэле Палладино решил подать в отставку с поста менеджера "Фиорентины" в конце этого сезона, несмотря на то, что клуб пытался убедить его остаться в команде.

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Ранее появлялись слухи о том, что "Фиорентина" может подписать Артема Довбика из "Ромы". В случае, если Даниэле Де Росси все же возглавит клуб из Флоренции, украинский форвард может воссоединиться со своим бывшим наставником.