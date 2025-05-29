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Милан ждёт третьего предложения от гранда АПЛ по своему полузащитнику, - Источник

Италия

Уже смирились с уходом

Милан ждёт третьего предложения от гранда АПЛ по своему полузащитнику, - Источник

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" ждёт третьего предложения от гранда АПЛ по своему полузащитнику.

Инсайдер Саша Тавольери сообщил что Тиджани Рейндерс согласовал условия контракта с "Манчестер Сити" и ожидает завершения сделки.

Итальянский клуб смирился с уходом полузащитника и ожидает третье предложение от "горожан" в размере около 65 млн евро.

"Следующие дни будут решающими", - намекнул инсайдер.

В этом сезоне Рейндерс сыграл 54 матча за "Милан", в которых отметился забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.

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TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

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Источник:
Sacha Tavolieri
Опубликовал: Владислав Прийменко
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