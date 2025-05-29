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Милан ждёт третьего предложения от гранда АПЛ по своему полузащитнику, - Источник
Уже смирились с уходом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" ждёт третьего предложения от гранда АПЛ по своему полузащитнику.
Инсайдер Саша Тавольери сообщил что Тиджани Рейндерс согласовал условия контракта с "Манчестер Сити" и ожидает завершения сделки.
Итальянский клуб смирился с уходом полузащитника и ожидает третье предложение от "горожан" в размере около 65 млн евро.
"Следующие дни будут решающими", - намекнул инсайдер.
В этом сезоне Рейндерс сыграл 54 матча за "Милан", в которых отметился забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.
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TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.
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