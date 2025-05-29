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Милан готовится к продаже нескольких звезд на фоне потенциального назначения нового тренера
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает TUTTOmercatoWEB со ссылкой на La Repubblica, "Милан" близок к заключению сделки с Массимилиано Аллегри. Итальянский наставник может вернуться на "Сан-Сиро", где выиграл Скудетто в сезоне 2010/11 – первый чемпионский титул "Милана" с 2004 года.
Новый спортивный директор клуба Игли Таре сместил фокус на Аллегри после того, как Винченцо Итальяно отказался возглавить команду. Параллельно "Милан" работает над продажей двух ключевых игроков.
Полузащитник Тиджани Рейндерс, предположительно, покинет клуб этим летом – "Манчестер Сити" может предложить за него около 60 миллионов евро. Также под угрозой продажи находится вратарь Майк Меньян, ведь переговоры по продлению контракта зашли в тупик, а сам француз теряет терпение. В клубе ищут потенциальных покупателей, чтобы избежать его безоплатного ухода в следующем году.
Напомним, что "Милан" завершил сезон Серии А 2024/25 на 8 месте в турнирной таблице.
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