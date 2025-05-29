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Милан готовится к продаже нескольких звезд на фоне потенциального назначения нового тренера

Италия

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Милан готовится к продаже нескольких звезд на фоне потенциального назначения нового тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает TUTTOmercatoWEB со ссылкой на La Repubblica, "Милан" близок к заключению сделки с Массимилиано Аллегри. Итальянский наставник может вернуться на "Сан-Сиро", где выиграл Скудетто в сезоне 2010/11 – первый чемпионский титул "Милана" с 2004 года.

Новый спортивный директор клуба Игли Таре сместил фокус на Аллегри после того, как Винченцо Итальяно отказался возглавить команду. Параллельно "Милан" работает над продажей двух ключевых игроков.

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Полузащитник Тиджани Рейндерс, предположительно, покинет клуб этим летом – "Манчестер Сити" может предложить за него около 60 миллионов евро. Также под угрозой продажи находится вратарь Майк Меньян, ведь переговоры по продлению контракта зашли в тупик, а сам француз теряет терпение. В клубе ищут потенциальных покупателей, чтобы избежать его безоплатного ухода в следующем году.

Напомним, что "Милан" завершил сезон Серии А 2024/25 на 8 месте в турнирной таблице.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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