Действующий чемпион Серии А "Наполи" все еще пытается удержать в клубе Антонио Конте.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "Наполи" предложило Антонио Конте повышение зарплаты, чтобы заставить 55-летнего итальянца остаться в команде. Ранее появлялась информация, что Конте может возглавить "Ювентус".

Отмечается, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечить этим летом все необходимые трансферы, в частности подписание Кевина Де Брюйне, чтобы Антонио Конте продолжил работу с неаполитанцами.

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Также добавим, что недавно Антонио Конте встретился с Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить планы на будущее.