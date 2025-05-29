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Наполи все еще пытается удержать в клубе Антонио Конте
Руководство предлагает тренеру улучшенные финансовые условия
Getty Images / Global Images Ukraine
Действующий чемпион Серии А "Наполи" все еще пытается удержать в клубе Антонио Конте.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "Наполи" предложило Антонио Конте повышение зарплаты, чтобы заставить 55-летнего итальянца остаться в команде. Ранее появлялась информация, что Конте может возглавить "Ювентус".
Отмечается, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечить этим летом все необходимые трансферы, в частности подписание Кевина Де Брюйне, чтобы Антонио Конте продолжил работу с неаполитанцами.
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Также добавим, что недавно Антонио Конте встретился с Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить планы на будущее.
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