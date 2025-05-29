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Рома приближается к назначению Гасперини, — СМИ
Вскоре у Довбика может появиться новый тренер
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская "Рома" приближается к назначению главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини из "Аталанты".
Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, процесс переговоров между руководством "джалоросси" и агентами 67-летнего итальянского специалиста находится на финальной стадии. "Рома" готова предложить Гасперини контракт на три года с зарплатой в размере 6 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
Нынешний контракт Гасперини с "Аталантой" действует до 2026 года, впрочем 67-летний итальянец решил покинуть клуб этим летом. В его услугах также заинтересован "Ювентус", который внимательно следит за ситуацией Антонио Конте в «Наполи».
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Отметим, что Джан Пьеро Гасперини возглавил "Аталанту" в июле 2016 года. За эти девять лет под его руководством бергамаски выиграли свой первый трофей с 1963 года — титул Лиги Европы в сезоне 2023/24.
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