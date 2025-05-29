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Оправдал доверие. Обладатель Кубка Италии продлил контракт с главным тренером

Италия
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Оправдал доверие. Обладатель Кубка Италии продлил контракт с главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Болонья" объявила о достижении соглашения с наставником команды Винченцо Итальяно о продлении контракта до 30 июня 2027 года.

"Я рад продолжить наше путешествие: нас ждет много захватывающих соревнований и целей, которых нам еще предстоит достичь, все вместе. Увидимся в июле, более заряженными, чем когда-либо!", - прокомментировал сделку специалист.

Напомним, Итальяно возглавил "Болонью" летом прошлого года после трех лет работы в "Фиорентине". В своем первом сезоне он завоевал с "красно-синими" Кубок Италии и финишировал на девятом месте в Серии А.

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Болонья Серия А контракт тренер Винченцо Итальяно
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Источник:
Bologna
Опубликовал: Александр Бураков
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