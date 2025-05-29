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После 11 лет. Опытный тренер возвращается в Милан
Интересно, что из этого получится
Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный тренер возвращается в "Милан" после 11-летней паузы.
Как сообщает журналист Николо Скира, Массимилиано Аллегри находится в одном шаге от того, чтобы вновь возглавить "Милан", а руководство "россонери" предложило 57-летнему специалисту трехлетний контракт до конца июня 2028 года с зарплатой в размере 5 миллионов евро в год. Стороны достигли согласия по этой сделке.
Напомним, что Сержиу Консейсау, который сейчас является тренером "Милана" покинет клуб после того, как в этом сезоне команда под его руководством заняла восьмое место в турнирной таблице Серии А и впервые за шесть лет не вышла в еврокубки.
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Напомним, что Массимилиано Аллегри возглавлял "Милан" в период с 2010 по 2014 год, выиграв с клубом титул Серии А в свой первый сезон, а также Суперкубок Италии в 2011 году.
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