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После 11 лет. Опытный тренер возвращается в Милан

Италия

Интересно, что из этого получится

После 11 лет. Опытный тренер возвращается в Милан

Getty Images/Global Images Ukraine

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Опытный тренер возвращается в "Милан" после 11-летней паузы.

Как сообщает журналист Николо Скира, Массимилиано Аллегри находится в одном шаге от того, чтобы вновь возглавить "Милан", а руководство "россонери" предложило 57-летнему специалисту трехлетний контракт до конца июня 2028 года с зарплатой в размере 5 миллионов евро в год. Стороны достигли согласия по этой сделке.

Напомним, что Сержиу Консейсау, который сейчас является тренером "Милана" покинет клуб после того, как в этом сезоне команда под его руководством заняла восьмое место в турнирной таблице Серии А и впервые за шесть лет не вышла в еврокубки.

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Напомним, что Массимилиано Аллегри возглавлял "Милан" в период с 2010 по 2014 год, выиграв с клубом титул Серии А в свой первый сезон, а также Суперкубок Италии в 2011 году.

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Массимилиано Аллегри Милан
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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