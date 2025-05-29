Новый спортдир Милана работает над продлением контрактов с двумя ключевыми игроками команды

Новый спортивный директор итальянского "Милана" Игли Таре работает над продлением контрактов с двумя ключевыми игроками команды, об этом сообщил авторитетный местный журналист Николо Скира.

По информации источника, недавно 51-летний албанец встретился с представителями Майка Меньяна, чтобы обсудить подписание нового соглашения с 29-летним французским вратарем до конца июня 2028 года. Его действующий контракт с клубом истекает следующим летом. Руководство "Милана" сейчас ожидает ответ от игрока, который является основным вратарем команды.

В этом сезоне Меньян провел 15 "сухих" игр в 53 матчах на клубном уровне. Его стоимость оценивается в 25 миллионов евро, согласно данным от авторитетного портала Transfermarkt.

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Также Николо Скира сообщил, что на этой неделе состоится встреча Игли Таре с окружением Рафаэля Леау относительно его будущего в "Милане". Действующий контракт 25-летнего португальского вингера с клубом действует до конца июня 2028 года.