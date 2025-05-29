Аллегри подписал контракт с Миланом - Романо

Массимилиано Аллегри подписал контракт и стал новым главным тренером "Милана". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации источника, в настоящее время проходит встреча с участием Джорджио Фурлани, Игли Таре и самого Аллегри, во время которой окончательно оформляются все договорные обязательства.

Напомним, что Массимилиано возглавлял "Милан" в период с 2010 по 2014 год. Специалист также тренировал "Ювентус" и "Кальяри".