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Аллегри подписал контракт с Миланом - Романо
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Массимилиано Аллегри подписал контракт и стал новым главным тренером "Милана". Об этом сообщил Фабрицио Романо.
По информации источника, в настоящее время проходит встреча с участием Джорджио Фурлани, Игли Таре и самого Аллегри, во время которой окончательно оформляются все договорные обязательства.
Напомним, что Массимилиано возглавлял "Милан" в период с 2010 по 2014 год. Специалист также тренировал "Ювентус" и "Кальяри".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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