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Антонио Конте останется главным тренером Наполи - Романо

Италия

Специалист не уходит из Наполи

Антонио Конте останется главным тренером Наполи - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Антонио Конте, несмотря на многочисленные слухи о его возможном уходе, остается главным тренером "Наполи". Об этом пишет Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, переговоры между сторонами привели к положительному результату. Конте продолжит возглавлять команду, а его зарплата будет увеличена, при этом структура контракта останется неизменной.

Антонио тренирует "Наполи" с лета 2024 года. Текущий контракт специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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