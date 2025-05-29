Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антонио Конте останется главным тренером Наполи - Романо
Специалист не уходит из Наполи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Антонио Конте, несмотря на многочисленные слухи о его возможном уходе, остается главным тренером "Наполи". Об этом пишет Фабрицио Романо.
Как сообщает источник, переговоры между сторонами привели к положительному результату. Конте продолжит возглавлять команду, а его зарплата будет увеличена, при этом структура контракта останется неизменной.
Антонио тренирует "Наполи" с лета 2024 года. Текущий контракт специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Полесье официально представило нового главного тренера
- Ракицкий и еще девять известных фамилий, которым выпала судьба играть в Первой лиге
- СК Полтава выбрал арену для домашних матчей в УПЛ
- Серия А. Ювентус в Лиге Чемпионов, Рома в Лиге Европы, Коваленко и Эмполи вылетают
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000