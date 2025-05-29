Антонио Конте останется главным тренером Наполи - Романо

Антонио Конте, несмотря на многочисленные слухи о его возможном уходе, остается главным тренером "Наполи". Об этом пишет Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, переговоры между сторонами привели к положительному результату. Конте продолжит возглавлять команду, а его зарплата будет увеличена, при этом структура контракта останется неизменной.

Антонио тренирует "Наполи" с лета 2024 года. Текущий контракт специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.