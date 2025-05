Милан прекратил сотрудничество со своим главным тренером

"Милан" официально подтвердил прекращение сотрудничества с главным тренером Сержиу Консейсау.

Консейсау возглавил "роcсонери" в декабре 2024 года. За это время "Милан" выиграл Суперкубок Италии. А в Серии А в сезоне 2024/25 команда финишировала на восьмом месте.

We would like to thank Sérgio Conceição and his staff for their commitment, professionalism and dedication shown during their time leading the First Team over the past few months. pic.twitter.com/Qd8WDNIGCW