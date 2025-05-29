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Милан прекратил сотрудничество со своим главным тренером
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" официально подтвердил прекращение сотрудничества с главным тренером Сержиу Консейсау.
"Мы хотели бы поблагодарить специалиста и его команду за их преданность, профессионализм и самоотверженность, проявленные во время руководства первой командой в течение последних нескольких месяцев.
"Милан" прощается с тренером, который выиграл 50-й трофей в истории клуба, желая ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении клуба.
Консейсау возглавил "роcсонери" в декабре 2024 года. За это время "Милан" выиграл Суперкубок Италии. А в Серии А в сезоне 2024/25 команда финишировала на восьмом месте.
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We would like to thank Sérgio Conceição and his staff for their commitment, professionalism and dedication shown during their time leading the First Team over the past few months. pic.twitter.com/Qd8WDNIGCW— AC Milan (@acmilan) May 29, 2025
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