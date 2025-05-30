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Бывшего капитана Милана оштрафовали за связь с ультрас
Хоть без дисквалификации
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший капитан "Милана" и нынешний игрок "Болоньи" Давиде Калабрия оштрафован на 30 000 евро за контакты с ультрас "Милана".
Федерация футбола Италии (FIGC) провела расследование непрозрачных отношений между игроками, тренерами и лидерами фанатских группировок "Милана" и "Интера" в рамках более широкой проверки мира организованных фан-групп. В этом контексте главный тренер "Интера" Симоне Индзаги и хавбек Хакан Чалханоглу согласились на сделку со следствием, которая предусматривала дисквалификацию на один матч Серии А для обоих.
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Зато Калабрия отрицал любые правонарушения и настаивал на полном рассмотрении дела. Как сообщается, Федеральный трибунал принял решение оштрафовать бывшего капитана "Милана" на 30 000 евро, но без всякой дисквалификации. Штрафы также получили несколько других лиц, связанных с обоими клубами. Сам "Интер" оштрафовали на 70 000 евро, а "Милан" – на 30 000 за неподобающие отношения между клубом и его болельщиками.
Напомним, что Калабрия покинул "Милан" в январе, перейдя в "Болонью", где выиграл Кубок Италии в очном матче.
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