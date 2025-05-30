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"У нас одинаковое видение будущего". Конте поставил точку в вопросе о продолжении работы с Наполи
Ситуация быстро изменилась
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Главный тренер "Наполи" Антонио Конте сказал, что решил остаться в неаполитанском клубе.
"В конце каждого сезона тренер и клуб проводят обсуждение, чтобы оценить год и понять, совпадают ли у них взгляды на будущее и на достижение побед.
У нас одинаковое видение, потому что мы серьезные люди. Мы обсудили это, оценили сезон, как позитивные, так и негативные моменты.
Отпраздновать Скудетто было замечательно и невероятно. Есть желание продолжать строить прочный фундамент для "Наполи", двигаясь в том же направлении, чтобы неаполитанцы гордились", - цитирует специалиста Sky Sport Italia.
Сообщается, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не только согласился повысить зарплату Конте, но и готов инвестировать в трансферный рынок и отремонтировать тренировочные поля, которые стали причиной многочисленных травм в этом сезоне.
"Нас ждет важный сезон. Кубок Италии в качестве главных действующих лиц, новый формат Лиги чемпионов для нас, Суперкубок, Скудетто, которое нужно защищать.
Конте — это гарантия, я поддержу его во всем, что он захочет сделать, чтобы усилить "Наполи" и добиться наилучших результатов", - заявил функционер.
До принятия этого решения ожидалось, что Конте вернется в "Ювентус", а на тренерский мостик "адзурри" место будет назначен Массимиллиано Аллегри.
По итогам сезона 2024/25 "Наполи" под руководством Конте стал чемпионом Италии.
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