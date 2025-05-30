"У нас одинаковое видение будущего". Конте поставил точку в вопросе о продолжении работы с Наполи

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте сказал, что решил остаться в неаполитанском клубе.

"В конце каждого сезона тренер и клуб проводят обсуждение, чтобы оценить год и понять, совпадают ли у них взгляды на будущее и на достижение побед.

У нас одинаковое видение, потому что мы серьезные люди. Мы обсудили это, оценили сезон, как позитивные, так и негативные моменты.

Отпраздновать Скудетто было замечательно и невероятно. Есть желание продолжать строить прочный фундамент для "Наполи", двигаясь в том же направлении, чтобы неаполитанцы гордились", - цитирует специалиста Sky Sport Italia.