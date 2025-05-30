Новый тренер Милана пропустит свои первые матчи во главе команды

Массимилиано Аллегри подписал контракт с "Миланом" на два года с опцией продления еще на сезон. Подписание состоялось в офисе его агента Джованни Бранкини при участии президента "Милана" Паоло Скарони, спортивного директора Игли Таре и генерального директора Джорджо Фурлани.

"Милан" завершил сезон 2024/25 девятым в Серии A, а это значит, что команда будет вынуждена начать Кубок Италии с предварительных раундов в августе. Именно на эти матчи должен был бы приходиться дебют Аллегри, но он все еще должен отбыть двухматчевую дисквалификацию в этом турнире.

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Он получил это наказание вместе со штрафом в размере 5000 евро после хаотичных сцен в финале Кубка Италии, где "Ювентус" победил "Аталанту" в мае 2024 года. Эти события стали причиной его увольнения уже через несколько часов: во время тех эмоциональных моментов он снял пиджак, галстук и часть рубашки, а также оскорбил спортивного директора Кристиано Джунтоли. Это был его последний матч в качестве тренера, ведь затем он взял годичную паузу.

Напомним, что Массимилиано уже возглавлял "Милан" в период с 2010 по 2014 год.