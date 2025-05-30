Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моряки спасены. Сампдория получит второй шанс остаться в Серии Б благодаря одному обстоятельству
Неплохо подфартило
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брешиа" была переведена в Серию C после того, как в четверг Федерация футбола Италии (FIGC) сняла с нее восемь очков за ряд финансовых нарушений.
Это означает, что "Брешиа" опускается в турнирной таблице на 18-е место и выбывает третий дивизион вместе с "Читтаделлой" и "Козенцой".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В то же время, за право остаться в Серии Б в матче плей-офф будут сражаться "Сампдория" и "Салернитана". Первый матч между командами состоится 15 июня. Раньше он пройти может, потому что "Брешиа", как ожидается, подаст апелляцию, слушание по которой назначено на 12 июня.
До принятия данного решения "Сампдория", занявшая 18-е место по итогам сезона, напрямую вылетала из Серии Б.
Популярное сейчас
- Будут новые лица? Стал известен тренерский штаб Ротаня в Полесье
- ЛНЗ ждет согласования трансферов новым главным тренером
- Ротань возглавил Полесье, Ярмолюк продлил контракт с Брентфордом и матчи за право играть в УПЛ. Главные новости за 29 мая
- Довбик остается в подвешенном состоянии. Рома уже присматривает замену украинцу
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой