Моряки спасены. Сампдория получит второй шанс остаться в Серии Б благодаря одному обстоятельству

"Брешиа" была переведена в Серию C после того, как в четверг Федерация футбола Италии (FIGC) сняла с нее восемь очков за ряд финансовых нарушений.

Это означает, что "Брешиа" опускается в турнирной таблице на 18-е место и выбывает третий дивизион вместе с "Читтаделлой" и "Козенцой".

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В то же время, за право остаться в Серии Б в матче плей-офф будут сражаться "Сампдория" и "Салернитана". Первый матч между командами состоится 15 июня. Раньше он пройти может, потому что "Брешиа", как ожидается, подаст апелляцию, слушание по которой назначено на 12 июня.

До принятия данного решения "Сампдория", занявшая 18-е место по итогам сезона, напрямую вылетала из Серии Б.