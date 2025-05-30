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Ювентус попытается перехватить трансферную цель Наполи
В последнюю минуту
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации Sky Sports News, "Наполи" близок к завершению сделки по подписанию Джонатана Дэвида. Канадский нападающий станет свободным агентом этим летом, поскольку его контракт с "Лиллем" подходит к концу, и "Наполи" является наиболее реальным вариантом продолжения его карьеры.
Интерес к форварду также проявляют "Астон Вилла", "Тоттенхэм" и "Ювентус". Как отмечает Sky Sports News, именно "Юве" в последний момент связался с агентами Дэвида и пытается перехватить трансфер форварда.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Джонатан Дэвид забил 25 голов и отдал 12 ассистов в 49 матчах за "Лилль" во всех турнирах.
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