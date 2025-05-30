"Мы определенно близки". В Наполи оценили ход переговоров с Де Брюйне

Следующий приоритет "Наполи" после удержания на тренерском мостике Антонио Конте - заключение сделки с Кевином Де Брюйне в ближайшее время. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Свой комментарий о ходе переговоров с 33-летним бельгийцем дал спортивный директор чемпиона Италии Джованни Манна:

"Мы чувствуем себя ближе к подписанию соглашения с Кевином Де Брюйне. Мы определенно близки", - сказал функционер.

Отметим, что Де Брюйне станет свободным агентом 30 июня, после истечения контракта с "Манчестер Сити".



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