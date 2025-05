Официально. Милан объявил имя нового тренера команды

На официальном сайте итальянского "Милана" объявлено, что клуб возглавит Массимилиано Аллегри.

Согласно информации СМИ, контракт с 57-летним итальянским специалистом рассчитан до конца июня 2027 года с опцией его продления на следующий год в случае победы "россонери" в чемпионате Италии.

Детали этой сделки "Милан" на данный момент не разглашает.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! ????#SempreMilan