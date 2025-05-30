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Официально. Милан объявил имя нового тренера команды

Италия
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Возвращение легендарного наставника

Официально. Милан объявил имя нового тренера команды

Фото - AC Milan

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На официальном сайте итальянского "Милана" объявлено, что клуб возглавит Массимилиано Аллегри.

Согласно информации СМИ, контракт с 57-летним итальянским специалистом рассчитан до конца июня 2027 года с опцией его продления на следующий год в случае победы "россонери" в чемпионате Италии.

Детали этой сделки "Милан" на данный момент не разглашает.

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Напомним, что Массимилиано Аллегри возглавлял "Милан" в период с 2010 по 2014 год, выиграв с клубом титул Серии А в свой первый сезон, а также Суперкубок Италии в 2011 году.

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Массимилиано Аллегри Милан
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Источник:
AC Milan
Опубликовал: Андрей Журба
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