Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Милан объявил имя нового тренера команды
Возвращение легендарного наставника
Фото - AC Milan
На официальном сайте итальянского "Милана" объявлено, что клуб возглавит Массимилиано Аллегри.
Согласно информации СМИ, контракт с 57-летним итальянским специалистом рассчитан до конца июня 2027 года с опцией его продления на следующий год в случае победы "россонери" в чемпионате Италии.
Детали этой сделки "Милан" на данный момент не разглашает.
Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! ????#SempreMilan— AC Milan (@acmilan) May 30, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Массимилиано Аллегри возглавлял "Милан" в период с 2010 по 2014 год, выиграв с клубом титул Серии А в свой первый сезон, а также Суперкубок Италии в 2011 году.
Популярное сейчас
- Будут новые лица? Стал известен тренерский штаб Ротаня в Полесье
- ЛНЗ ждет согласования трансферов новым главным тренером
- "Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный": Вернидуб написал Кривбассу прощальное письмо
- Рууд Гуллит: Когда-то в Милан приезжали великие чемпионы, а сегодня клуб вынужден их продавать
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой