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Хоть и финишировали в зоне еврокубков. Клуб Серии А расторг контракт с наставником

Италия
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Неожиданное решение

Хоть и финишировали в зоне еврокубков. Клуб Серии А расторг контракт с наставником

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фиорентина" объявила об уходе Раффаэле Палладино с должности главного тренера.

"Контракт, связывающий клуб с тренером Раффаэле Палладино и его персоналом, был расторгнут по обоюдному согласию", - говорится в сообщении пресс-службы "фиалок".

Примечательно, что 7 мая стороны продлевали трудовое соглашение до лета 2027 года.

Палладино возглавил "Фиорентину" в середине прошлого года. Ушедший сезон "фиалки" закончили на шестом месте в чемпионате Италии, выйдя в квалификацию Лиги конференций, а также добралась до полуфинала этого еврокубкового турнира.

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Серия А Фиорентина (Флоренция) контракт тренер
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Источник:
Fiorentina
Опубликовал: Александр Бураков
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