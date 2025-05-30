  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Саудовский топ-клуб может перехватить главную цель Ювентуса на лето

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саудовский топ-клуб может перехватить главную цель Ювентуса на лето

Италия

Итальянский гранд длительное время следил за этим футболистом

Саудовский топ-клуб может перехватить главную цель Ювентуса на лето

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Саудовский "Аль-Наср" может перехватить главную цель "Ювентуса" на лето.

Как сообщил Фабрицио Романо, защитник "Фейеноорда" Давид Ганцко попал в список "Аль-Насра", который ведет активные переговоры с нидерландским клубом по трансферу 27-летнего словенца в ближайшее время.

Отмечается, что "Фейеноорд" еще не получил ни одного официального предложения от клуба из Саудовской Аравии, но он занял высокое место в списке кандидатов, и является одним из основных вариантов, которые рассматривает руководство "Аль-Насра".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Давид Ганцко забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 47 играх за "Фейеноорд" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Читайте такжеЮвентус рискует проиграть конкуренцию за подписание лидера Фейеноорда
По теме
yellow-arrow
Аталанта близка к продлению контракта со своим хавбеком
yellow-arrow
Ключевой игрок ПСЖ открыт к тому, чтобы покинуть команду
yellow-arrow
Хоть и финишировали в зоне еврокубков. Клуб Серии А расторг контракт с наставником
Ювентус (Турин) Аль-Наср Давид Ганцко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости