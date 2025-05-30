Саудовский топ-клуб может перехватить главную цель Ювентуса на лето

Саудовский "Аль-Наср" может перехватить главную цель "Ювентуса" на лето.

Как сообщил Фабрицио Романо, защитник "Фейеноорда" Давид Ганцко попал в список "Аль-Насра", который ведет активные переговоры с нидерландским клубом по трансферу 27-летнего словенца в ближайшее время.

Отмечается, что "Фейеноорд" еще не получил ни одного официального предложения от клуба из Саудовской Аравии, но он занял высокое место в списке кандидатов, и является одним из основных вариантов, которые рассматривает руководство "Аль-Насра".

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В этом сезоне Давид Ганцко забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 47 играх за "Фейеноорд" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.