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Саудовский топ-клуб может перехватить главную цель Ювентуса на лето
Итальянский гранд длительное время следил за этим футболистом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский "Аль-Наср" может перехватить главную цель "Ювентуса" на лето.
Как сообщил Фабрицио Романо, защитник "Фейеноорда" Давид Ганцко попал в список "Аль-Насра", который ведет активные переговоры с нидерландским клубом по трансферу 27-летнего словенца в ближайшее время.
Отмечается, что "Фейеноорд" еще не получил ни одного официального предложения от клуба из Саудовской Аравии, но он занял высокое место в списке кандидатов, и является одним из основных вариантов, которые рассматривает руководство "Аль-Насра".
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В этом сезоне Давид Ганцко забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 47 играх за "Фейеноорд" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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