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Аталанта близка к продлению контракта со своим хавбеком
Текущий договор Пашалича рассчитан до 30 июня 2025 года
Sky Sport Italia
"Аталанта" и ее центральный полузащитник Марио Пашалич почти договорились о подписании контракта. Об этом сообщает Николо Скира.
Согласно информации, новое соглашение хорватского игрока будет рассчитано до 2027 года с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.
Марио Пашалич в сезоне 2024/25 сыграл 47 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
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