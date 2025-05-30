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Аталанта близка к продлению контракта со своим хавбеком

Италия

Текущий договор Пашалича рассчитан до 30 июня 2025 года

Аталанта близка к продлению контракта со своим хавбеком

Sky Sport Italia

Новина українською

"Аталанта" и ее центральный полузащитник Марио Пашалич почти договорились о подписании контракта. Об этом сообщает Николо Скира.

Согласно информации, новое соглашение хорватского игрока будет рассчитано до 2027 года с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.

Марио Пашалич в сезоне 2024/25 сыграл 47 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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Марио Пашалич Аталанта
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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