Аталанта близка к продлению контракта со своим хавбеком

"Аталанта" и ее центральный полузащитник Марио Пашалич почти договорились о подписании контракта. Об этом сообщает Николо Скира.

Согласно информации, новое соглашение хорватского игрока будет рассчитано до 2027 года с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.

Марио Пашалич в сезоне 2024/25 сыграл 47 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.