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Центрбек Наполи продлил сотрудничество с клубом
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Наполи" Жуан Жезус подписал новый контракт со своим клубом.
Текущее соглашение игрока должно было истечь 30 июня. Однако у "Наполи" была опция продления этого сотрудничества еще на один сезон, и теперь он официально ее активировал.
Жезус присоединился к "Наполи" летом 2021 года как свободный агент. Бразилец в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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