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Центрбек Наполи продлил сотрудничество с клубом

Италия

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Центрбек Наполи продлил сотрудничество с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Наполи" Жуан Жезус подписал новый контракт со своим клубом.

Текущее соглашение игрока должно было истечь 30 июня. Однако у "Наполи" была опция продления этого сотрудничества еще на один сезон, и теперь он официально ее активировал.

Жезус присоединился к "Наполи" летом 2021 года как свободный агент. Бразилец в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Наполи Жуан Жезус
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Источник:
napoli
Опубликовал: Екатерина Власова
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