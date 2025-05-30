Центрбек Наполи продлил сотрудничество с клубом

Центральный защитник "Наполи" Жуан Жезус подписал новый контракт со своим клубом.

Текущее соглашение игрока должно было истечь 30 июня. Однако у "Наполи" была опция продления этого сотрудничества еще на один сезон, и теперь он официально ее активировал.

Жезус присоединился к "Наполи" летом 2021 года как свободный агент. Бразилец в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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