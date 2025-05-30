Опытный голкипер Аталанты присоединится к Аль-Айну на Клубный чемпионат мира

Опытный голкипер Руй Патрисиу, который сейчас выступает за "Аталанту", подпишет краткосрочный контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение 37-летнего португальца будет рассчитано специально на период проведения Клубного чемпионата мира ФИФА, который состоится в США.

Добавим, что действующий контракт Патрисиу с "Аталантой" завершается 30 июня этого года.

