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Опытный голкипер Аталанты присоединится к Аль-Айну на Клубный чемпионат мира

Италия

Об этом пишет Фабрицио Романо

Опытный голкипер Аталанты присоединится к Аль-Айну на Клубный чемпионат мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опытный голкипер Руй Патрисиу, который сейчас выступает за "Аталанту", подпишет краткосрочный контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение 37-летнего португальца будет рассчитано специально на период проведения Клубного чемпионата мира ФИФА, который состоится в США.

Добавим, что действующий контракт Патрисиу с "Аталантой" завершается 30 июня этого года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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