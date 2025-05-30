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Опытный голкипер Аталанты присоединится к Аль-Айну на Клубный чемпионат мира
Об этом пишет Фабрицио Романо
Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный голкипер Руй Патрисиу, который сейчас выступает за "Аталанту", подпишет краткосрочный контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
По информации источника, соглашение 37-летнего португальца будет рассчитано специально на период проведения Клубного чемпионата мира ФИФА, который состоится в США.
Добавим, что действующий контракт Патрисиу с "Аталантой" завершается 30 июня этого года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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