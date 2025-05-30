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Рома заключила трехлетний контракт с новым тренером - Романо
Ждем официального подтверждения
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" заключила трехлетний контракт с Джан Пьеро Гасперини, который станет новым главным тренером клуба. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Ожидается, что Гасперини, который провел девять лет во главе "Аталанты", покинет бергамский клуб, чтобы присоединиться к новому проекту в Риме.
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Под руководством 67-летнего специалиста "Аталанта" достигла значительных успехов, включая недавнюю победу в Лиге Европы, которая стала первым европейским трофеем в истории клуба.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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MaximSK (Киев)
30.05.2025 в 22:23
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