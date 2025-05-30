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"Мы знаем, как расшатать их сплоченную оборону". Тренер ПСЖ настроен оптимистично перед финалом ЛЧ
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - UEFA.com
Луис Энрике, тренер "Пари Сен-Жермен", поделился своими ожиданиями накануне финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда встретится с итальянским "Интером".
"Мой клуб знает, как разобрать такие команды и как расшатать их сплоченную оборону. "Интер" имеет много высококлассных игроков как в атаке, так и в обороне; именно поэтому они дошли до финала.
Все может измениться одним ранним голом, поэтому мы должны адаптироваться и играть в финале с самого начала до конца. Я очень оптимистичен", - сказал специалист.
Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится завтра, 31 мая, в 22:00 по киевскому времени.
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