"Мы знаем, как расшатать их сплоченную оборону". Тренер ПСЖ настроен оптимистично перед финалом ЛЧ

Луис Энрике, тренер "Пари Сен-Жермен", поделился своими ожиданиями накануне финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда встретится с итальянским "Интером".

"Мой клуб знает, как разобрать такие команды и как расшатать их сплоченную оборону. "Интер" имеет много высококлассных игроков как в атаке, так и в обороне; именно поэтому они дошли до финала.

Все может измениться одним ранним голом, поэтому мы должны адаптироваться и играть в финале с самого начала до конца. Я очень оптимистичен", - сказал специалист.