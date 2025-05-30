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Фиорентина подписала новый контракт со своим опытным голкипером - Романо
Давид Де Хеа остается в Серии А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер Давид Де Хеа подписал новый долгосрочный контракт с итальянской "Фиорентиной", который будет действовать до июня 2028 года. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
Игроком также интересовался "Монако", но Де Хеа выбрал проект "Фиорентины".
Добавим, что в этом сезоне Давид провел 42 матча за "фиалок" во всех турнирах, из которых 11 отыграл на ноль.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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