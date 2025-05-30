  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Тренер-победитель Лиги Европы близок к возвращению в Лацио

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер-победитель Лиги Европы близок к возвращению в Лацио

Италия
Обновлено

Известны условия контракта

Тренер-победитель Лиги Европы близок к возвращению в Лацио

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лацио" занял 7 место в чемпионате и не смог гарантировать себе еврокубки на следующий сезон. Ухудшил ситуацию и вылет из Лиги Европы в четвертьфинале, из-за чего клуб решил искать замену текущему тренеру Марко Барони.

Читайте такжеГлавный тренер Лацио высказался после вылета своей команды из Лиги Европы

Николо Скира отметил, что близок к возвращению в команду бывший менеджер итальянского коллектива Маурицио Сарри. Уже идут переговоры по контракту специалиста, рассчитанному до 2027-го года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Известны условия: 2,7 млн. евро в год и бонусы, а также опция продления контракта еще на один год.

Напомним, что Маурицио Сарри был уволен с должности тренера в 2024 году после 4-х поражений подряд.

По теме
yellow-arrow
Фиорентина подписала новый контракт со своим опытным голкипером - Романо
yellow-arrow
"Мы знаем, как расшатать их сплоченную оборону". Тренер ПСЖ настроен оптимистично перед финалом ЛЧ
yellow-arrow
Рома заключила трехлетний контракт с новым тренером - Романо
Лацио (Рим) Маурицио Сарри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости