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Тренер-победитель Лиги Европы близок к возвращению в Лацио
Известны условия контракта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" занял 7-е место в чемпионате и не смог гарантировать себе еврокубки на следующий сезон. Ухудшил ситуацию и вылет из Лиги Европы в четвертьфинале, из-за чего клуб решил искать замену текущему тренеру Марко Барони.
Николо Скира отметил, что близок к возвращению в команду бывший менеджер итальянского коллектива Маурицио Сарри. Уже идут переговоры по контракту специалиста, рассчитанному до 2027-го года.
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Известны условия: 2,7 млн. евро в год и бонусы, а также опция продления контракта еще на один год.
Напомним, что Маурицио Сарри был уволен с должности тренера в 2024-м году после 4-х поражений подряд.
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