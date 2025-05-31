Симоне Индзаги: Мы действительно хотим выиграть этот матч

За день до финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги успокоил прессу относительно готовности его команды и дальнейшей судьбы в должности главного тренера.

"Прекрасно, это замечательное ощущение. Игра в финале – мечта любого тренера и игрока. У нас есть шанс быть здесь через 2 года после предыдущего финала, мы будем играть со всей силой и со всем желанием. Мы действительно хотим выиграть этот матч. Единственное мнение - сыграть матч с "ПСЖ". Что касается будущего, я отвечу сейчас: есть финал Лиги чемпионов, дальше во вторник мы встретимся и поговорим, ставя превыше всего благо "Интера". Я уже несколько раз говорил, что счастлив в этом клубе, у меня есть всё, что я хочу, чтобы хорошо выступать и получать большое удовольствие".

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"ПСЖ" и "Интер" разыграют "ушастого" уже сегодня в 22:00 в Германии.