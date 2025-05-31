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Полузащитник Ромы планирует продолжить карьеру в клубе под руководством нового тренера

Италия

Это его восьмой сезон

Полузащитник Ромы планирует продолжить карьеру в клубе под руководством нового тренера

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Полузащитник "Ромы" планирует продолжить карьеру в клубе под руководством нового тренера.

Сообщается, что Кристанте связывали с уходом из "волков", однако с приходом Гасперини ситуация может измениться. Вероятнее всего игрок останется в "Роме".

Кристанте и Гасперини уже работали вместе в "Аталанте" и выступления игрока позволили ему в 2018 году перейти в "Рому".

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Напомним, что Джан-Пьеро Гасперини в ближайшее время станет тренером "Ромы". По информации Фабрицио Романо, соглашение между тренером и клубом подписано на 3 года.

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Источник:
Roma Press
Опубликовал: Владислав Прийменко
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