Полузащитник "Ромы" планирует продолжить карьеру в клубе под руководством нового тренера.

Сообщается, что Кристанте связывали с уходом из "волков", однако с приходом Гасперини ситуация может измениться. Вероятнее всего игрок останется в "Роме".

Кристанте и Гасперини уже работали вместе в "Аталанте" и выступления игрока позволили ему в 2018 году перейти в "Рому".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Джан-Пьеро Гасперини в ближайшее время станет тренером "Ромы". По информации Фабрицио Романо, соглашение между тренером и клубом подписано на 3 года.