Не всем болельщикам понравится. Ювентус нацелился на одного из тренеров АПЛ

"Ювентус" нацелился на одного из тренеров АПЛ.

По информации Sky Sports Italia, "бьянконери" рассматривают возможность назначения Марко Силвы из "Фулхэма" после того, как они упустили нескольких кандидатов.

"Ювентус" хотел видеть главным тренером Антонио Конте или Джан Пьеро Гасперини, однако они выбрали другие клубы.

Сообщается, что итальянский клуб не уверен в продолжении сотрудничества с Игорем Тудором после Клубного Чемпионата мира.

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Контракт "Фулхэма" с Марко Силвой действителен до июня 2026 года.