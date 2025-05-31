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Новый клуб для Де Брюйне определится в ближайшие 48 часов
Бельгийский игрок становится ещё ближе к Италии
Getty Images/Global Images Ukraine
Агенты Кевина Де Брюйне должны прибыть в Неаполь в ближайшие часы, чтобы окончательно согласовать детали трёхлетнего контракта своего клиента.
"Наполи" надеется заключить соглашение в течение следующих 48 часов. Ради этого представители бельгийца сегодня отправились в Италию.
Кроме Де Брюйне клуб планирует потратить немалые средства для подписания нужных для Антонио Конте игроков. В шорт-листе неаполитанцев находятся Эдон Жегрова, Джонатан Дэвид и украинский хавбек Георгий Судаков.
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