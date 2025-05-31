Экс-полузащитник Ромы о Гасперини: Тренер, который делал невероятные вещи

Экс-полузащитник "Ромы" прокомментировал назначение Гасперини на пост тренера "волков".

По словам Даниэле Де Росси, новый тренер делает невероятные вещи, но ему нужно время.

"Он невероятный тренер, который делал невероятные вещи, но делал их со временем. Он всегда улучшался и у него было девять лет работы, спокойствия и доверия в Бергамо.

Надеюсь, у него будет достаточно времени, чтобы продемонстрировать свои идеи и вывести "Рому" на успешный уровень", - сказал Де Росси.