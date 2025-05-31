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Экс-полузащитник Ромы о Гасперини: Тренер, который делал невероятные вещи

Италия

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Экс-полузащитник Ромы о Гасперини: Тренер, который делал невероятные вещи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-полузащитник "Ромы" прокомментировал назначение Гасперини на пост тренера "волков".

По словам Даниэле Де Росси, новый тренер делает невероятные вещи, но ему нужно время.

"Он невероятный тренер, который делал невероятные вещи, но делал их со временем. Он всегда улучшался и у него было девять лет работы, спокойствия и доверия в Бергамо.

Надеюсь, у него будет достаточно времени, чтобы продемонстрировать свои идеи и вывести "Рому" на успешный уровень", - сказал Де Росси.

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Напомним, что по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Джан Пьеро Гасперини подпишет контракт с "Ромой" на три сезона.

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Источник:
Corriere Dello Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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