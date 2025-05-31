  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гасперини – о переходе в Рому: Мне нужны были новые стимулы

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гасперини – о переходе в Рому: Мне нужны были новые стимулы

Италия
Обновлено

Свою судьбу решал исключительно он

Гасперини – о переходе в Рому: Мне нужны были новые стимулы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский наставник Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему решил покинуть "Аталанту" и стать главным тренером "Ромы".

"Конец истории с "Аталантой" решал исключительно я. Я понял, что пора сделать этот шаг. Не будем говорить о прощании, мне это не нравится: мне нужны были новые стимулы", - сказал Гасперини.

Николо Скира сообщает, что уже в понедельник итальянский специалист начнет свою работу.

Гасперини возглавлял "Аталанту" последние девять сезонов. Его контракт подходит к концу в июне этого года.

Читайте такжеРома заключила трехлетний контракт с новым тренером - Романо
По теме
yellow-arrow
Сеск Фабрегас планирует летом усилить оборону Комо
yellow-arrow
Экс-полузащитник Ромы о Гасперини: Тренер, который делал невероятные вещи
yellow-arrow
Новый клуб для Де Брюйне определится в ближайшие 48 часов
Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Eco di Bergamo
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
31.05.2025 в 16:33
Нові стимули це ок, але коли йдеш на підвищення а не пониження... Аталанта за цей час майже завжди була в зоні ЛЧ, вище за Рому... Мабуть таки бабло...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
31.05.2025 в 16:33
Нові стимули це ок, але коли йдеш на підвищення а не пониження... Аталанта за цей час майже завжди була в зоні ЛЧ, вище за Рому... Мабуть таки бабло...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости