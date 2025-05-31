Гасперини – о переходе в Рому: Мне нужны были новые стимулы

Итальянский наставник Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему решил покинуть "Аталанту" и стать главным тренером "Ромы".

"Конец истории с "Аталантой" решал исключительно я. Я понял, что пора сделать этот шаг. Не будем говорить о прощании, мне это не нравится: мне нужны были новые стимулы", - сказал Гасперини.

Николо Скира сообщает, что уже в понедельник итальянский специалист начнет свою работу.

Гасперини возглавлял "Аталанту" последние девять сезонов. Его контракт подходит к концу в июне этого года.